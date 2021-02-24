Премьер Армении Пашинян заявил о невзовравшихся во время боев в Карабахе купленных у России «Искандерах»

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24 февраля 2021, 07:24 Источник: Sputnik Армения

MOD Russia, globallookpress.com

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о небоеспособности купленных у России оперативно-тактических комплексов (ОТРК) "Искандер", применяемых во время эскалации конфликта в Нагорном Карабахе в 2020 году.

Отвечая на заявление бывшего президента Армении Сержа Саргсяна, обвинившего действующие власти в несвоевременном использовании ОТРК во время конфликта, Пашинян заявил в интервью изданию 1in.am о "невзорвавшихся" ракетах "Искандер", - передает радио Sputnik Армения.

"Пусть задаст вопрос, почему ракета "Искандера" не взорвалась? Или почему взорвалась на 10%, например?" — прокомменитировал Пашинян обвинение Саргсяна.

Пашинян также отверг обвинения Сержа Саргсяна в изменении плана перевооружений, который был разработан прежним правительством. По его словам, это не соответствует истине, и план не менялся.