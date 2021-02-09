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Аргументы Недели В мире 13+

Внучка Елизаветы II родила мальчика

, 21:36 [ «Аргументы Недели» ]

Внучка Елизаветы II родила мальчика
Принцесса Евгения, Foto via www.imago-images.de/www.imago-images.de
НС

Общество

В Росавиации назвали условие, при котором начнут возобновлять международные полеты

В Росавиации назвали условие, при котором начнут возобновлять международные полеты

Глава Росавиации Александр Нерадько заявил, что масштабная вакцинация населения во всем мире приведёт к снижению риска заболеваемости коронавирусом в странах, и санитарные врачи будут более уверенно разрешать возобновлять международные полеты.

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