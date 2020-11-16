Ветеран спецслужб Виктор Огнев: бойцы ЧВК Вагнера могли встать на пути армии Азербайджана на севере Карабаха

Бойцы ЧВК Вагнера могли принять участие в вооруженном конфликте на территории Нагорного Карабаха на стороне Армении. Соответствующее предположение в разговоре с журналистами высказал Виктор Огнев, ветеран спецслужб.
По неподтвержденным сведениям, в начале текущего месяца в зону боевых действий были переброшены до пяти сотен «вагнеровцев». Виктор Огнев, ставший собеседником «Новых известий», назвал логичным то, что перед размещением в Карабахе российского миротворческого контингента туда могли послать бойцов ЧВК. Согласно версии ветерана спецслужб, «вагнеровцы» предположительно встали на пути армии Азербайджана на севере региона, не пропустив подразделения Баку.
Ранее сегодня сообщалось, что в интернете опубликовали видео запуска армянских ракет «Смерч» по азербайджанским позициям.
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