Турция пропускает муджахидов через свою территорию в Идлиб?

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4 июля 2020, 16:23 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: телеграм-канал Фарука Шами

скриншот видео Фарука Шами

В телеграм-каналах появилось интервью с одним из примкнувших к сирийской оппозиции. Он прибыл из Чечни в Идлиб. Сейчас границы закрыты из-за коронавируса и возникает вопрос: как бойцу удалось пересечь несколько границ.

Интервью появилось в телеграм-канале репортера Фарука Шами, который сейчас находится в Идлиб и рассказывает о том, что там происходит.

Одна из последних публикаций содержит видео интервью одного из добровольцев. Он прибыл из Чечни и сейчас проходит боевую подготовку в одном из лагерей в Идлиб.

«Дорога была очень легкая», — признался боец из Чечни: «Легче даже, чем мы ожидали».

Чтобы попасть в Идлиб, нужно пересечь несколько границ. Непосредственно в мятежную сирийскую провинцию можно попасть через Турцию, либо Сирию. Но сирийские дороги плотно перекрыты. Там проходит линия фронта. Прорваться в Идлиб в этом месте очень сложно.

С противоположной стороны Идлиб граничит с Турцией. Там пробраться проще. Бойцы сирийской оппозиции уже неоднократно публично рассказывали, как они добирались в мятежную сирийскую провинцию. По их рассказам, они переходили в Идлиб через Турцию.