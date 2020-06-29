В Идлиб обстрелян пост турецких военных

Турецкий наблюдательный пост обстрелян на юге Идлиба. Об этом сообщил репортер Фарук Шами в своем телеграм-канале.
Фарук Шами опубликовал видео-запись. Звук голоса заглушает сильный ветер.
«Обстреливают из тяжелой артиллерии турецкий наблюдательный пункт, расположенный в деревне Шаннан в сельской местности на юге Идлиба», — пояснил репортер в описании к видео: «Это впервые с февраля месяца, когда огонь ведется непосредственно по турецким позициям».
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