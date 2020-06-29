В Идлиб обстрелян пост турецких военных

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29 июня 2020, 17:12 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: телеграм-канал Фарука Шами

идлибское фото Фарука Шами

Турецкий наблюдательный пост обстрелян на юге Идлиба. Об этом сообщил репортер Фарук Шами в своем телеграм-канале.

Фарук Шами опубликовал видео-запись. Звук голоса заглушает сильный ветер.

«Обстреливают из тяжелой артиллерии турецкий наблюдательный пункт, расположенный в деревне Шаннан в сельской местности на юге Идлиба», — пояснил репортер в описании к видео: «Это впервые с февраля месяца, когда огонь ведется непосредственно по турецким позициям».

Фарук Шами находится в Идлиб. Ранее он рассказал о междоусобицах, которые начались в мятежной сирийской позиции. А кроме того, он рассекретил участие турецкой армии в войне в Сирии.