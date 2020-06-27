В Идлиб начались междоусобицы

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27 июня 2020, 15:32 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: телеграм-канал Фарука Шами

сирийское фото из архива автора

Две крупные группировки столкнулись между собой в Идлиб. В рядах сирийской оппозиции начались междоусобицы. Такой вывод можно сделать из сообщений репортера Фарука Шами, которые он публикует на своем телеграм-канале.

В Идлиб идет противостояние двух крупных групп. Запрещенная в РФ террористическая организация «Хайят Тахрир аш-Шам» схлестнулась с группировкой «Фасбуту».

«После инициативы некоторых ученых остановить протекающее сражение между муджахидами «Хайат Тахрир аш-Шам» и муджахидами опреативного штаба «Фасбуту», мы призываем братьев повиновению праказам Аллаха», — говорится в листовке, опубликованной Фаруком Шами: «Свят Он и Велик, подчиниться Егорешению и следовать Его послушанию».

«Тахрир аш-Шам» уже давно присутствует в Идлиб. Группировка «Фасбуту» появилась совсем недавно. Около недели назад он опубликовал сообщение о создании оперативного штаба «Фасбуту». Он объединил пять группировок.

В противовес этому запрещенная в РФ террористическая организация «Хайят Тахрир аш-Шам» уже теперь объявила о создании нового штаба. Он был назван «Явная победа». Создание прочих группировок в Идлиб было решено запретить.

«Запрещено создавать какие-либо новые оперативные штабы или группировки», — говорится в еще одной листовке, опубликованной Фаруком Шами: «С этого момента все военные действия будут находиться под управлением оперативного штаба «Явная победа». Тот, кто хочет участвовать в военных действиях, может сделать эточерез оперативный штаб «Явная победа».

ОПУБЛИКОВАННЫЕ ФАРУКОМ ШАМИ ЛИСТОВКИ

ПЕРЕВОД ТЕКСТА ВТОРОЙ ЛИСТОВКИ

Военное крыло



Объединение военных усилий



Хвала Аллаху Господу миров, наилучшее благословение и мир нашему Пророку Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует, его семье и всем сподвижникам, а затем:



Аллах Всевышний говорит:



«Воистину, Аллах любит тех, которые сражаются на Его пути рядами, словно они — прочное строение».



Поистине, Аллах Всевышний приказал взаимопомощь в благочестии и богобоязненности, единении рядов и объединения усилий. Преследуя эту цель был организован оперативный штаб "Явная победа", в котором представлены большинство военных группировок на освобождённых территориях.



Военные действия, как уже проверено, не могут вестись разрозненными группами, противоречивыми направлениями и самостоятельными действиями. Всё это влияет на эффективность войны и её результаты.



Опираясь на это и на то, через что сейчас проходит джихад и учитывая все обстоятельства, мы вынесли решение касательно нижеследующего:



1- Запрещено создавать какие-либо новые оперативные штабы или группировки.

С этого момента все военные действия будут находится под управлением оперативного штаба «Явная победа».



2- Тот, кто хочет участвовать в военных действиях, может сделать это через оперативный штаб «Явная победа».



И в конце, мы призываем к согласованным действиям и концентрированию на борьбе с врагом, а также к тому, чтобы отдалиться от того, что разъединяет слово и раскалывает ряды.



Просим Аллаха, чтобы Он оказал нам помощь и содействовал в том, что Он любит и чем Он доволен.