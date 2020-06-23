Фарук Шами рассекретил участие турецкой армии в войне против Сирии

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23 июня 2020, 18:59 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: телеграм-канал Фарука Шами

опубликованное Фаруком Шами фото

Турецкая артиллерия расстреливала войска Башара Асада. Это происходило в Сирии. Фото опубликовал репортер Фарук Шами.

На опубликованном снимке тяжелая самоходка попала в кадр во время артобстрела. Выстрел уже произведен. Это заметно по дыму, которым стелется вокруг. Кто-то из бойцов закрыл уши руками.

«Турецкая армия с помощью тяжелой артиллерии наносит удары по позициям боевиком Асада в городе Саракиб», — пояснил в подписи к снимку Фарук Шами (орфография и пунктуация сохранена).

Саракиб — это город в мятежной провинции Идлиб. Его контролирует сирийская оппозиция. Если турецкая артиллерия производила обстрелы оттуда, это может говорить об участии Турции в войне с Сирией.

Фарук Шами находится в Идлиб. Он рассказывает о том, что там происходит в своем телеграм-канале. Накануне журналист объяснил, почему в Сирии ожидают начала новой войны. Кроме того, репортер рассказал, кто из россиян воюет против Башара Асада.