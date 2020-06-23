Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Фарук Шами рассекретил участие турецкой армии в войне против Сирии

, 18:59 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ] Источник: телеграм-канал Фарука Шами

Фарук Шами рассекретил участие турецкой армии в войне против Сирии
опубликованное Фаруком Шами фото

Турецкая артиллерия расстреливала войска Башара Асада. Это происходило в Сирии. Фото опубликовал репортер Фарук Шами.

На опубликованном снимке тяжелая самоходка попала в кадр во время артобстрела. Выстрел уже произведен. Это заметно по дыму, которым стелется вокруг. Кто-то из бойцов закрыл уши руками.

«Турецкая армия с помощью тяжелой артиллерии наносит удары по позициям боевиком Асада в городе Саракиб», — пояснил в подписи к снимку Фарук Шами (орфография и пунктуация сохранена).

Саракиб — это город в мятежной провинции Идлиб. Его контролирует сирийская оппозиция. Если турецкая артиллерия производила обстрелы оттуда, это может говорить об участии Турции в войне с Сирией.

Фарук Шами находится в Идлиб. Он рассказывает о том, что там происходит в своем телеграм-канале. Накануне журналист объяснил, почему в Сирии ожидают начала новой войны. Кроме того, репортер рассказал, кто из россиян воюет против Башара Асада.

Общество

Sohu назвало способное отразить удар авиации США «самое загадочное оружие» России

Sohu назвало способное отразить удар авиации США «самое загадочное оружие» России

Попытка Соединенных Штатов атаковать Россию большим количеством бомбардировщиков приведет к негативным последствиям для Вашингтона. Об этом рассказывается в материале, размещенном на страницах китайских СМИ.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью