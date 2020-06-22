Фарук Шами показал выдвижение снайпера в Идлиб

Снайперы в Идлиб передвигаются на мотоциклах. Фото одного из них опубликовал репортер Фарук Шами в своем телеграм-канале.
Репортер опубликовал очередное фото из мятежной провинции Идлиб. На снимке снайпер едет на мотоцикле. За спиной у него винтовка.
«Идлиб», — коротко пояснил Фарук Шами в подписи к фото.
Где именно в провинции Идлиб сделан снимок непонятно. Публикация носит спорный характер для бойцов сирийской оппозиции. На заднем фоне видны характерные привязки, по которым можно вычислить дорогу, на которой сделан снимок. С большой долей вероятности маршрут выдвижения снайпера не меняется.
Кроме того, Фарук Шами показал, как вообще выглядит снайпер в момент реального выдвижения на позиции. Операторы беспилотных летательных аппаратов смогут их распознавать с высоты.
Фарук Шами находится в провинции Идлиб. Ранее он рассказал о том, что в одном из лагерей беженцев утонули дети из-за обильных ливней. А кроме того, репортер рассекретил новую группировку, которая появилась в Идлиб.