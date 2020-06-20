Из-за ливня в Идлиб утонули дети

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20 июня 2020, 18:37 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: телеграм-канал Фарука Шами

шторм в Идлиб на скриншоте видео Фарука Шами

Проливные дожди стали причиной гибели троих детей. Об этом сообщил репортер Фарук Шами в своем телеграм-канале.

Накануне на Идлиб обрушилась непогода. Шквальный ветер разломал девять палаток в лагере беженцев. Непогода была настолько сильной, что погибли дети.

«В результате сегодняшнего сильного шторма и проливного дождя на западе Идлиба, которые обрушились на палаточные лагеря, в деревне Мурин утонули трое детей и еще двое пропали без вести», — сообщил Фарук Шами.

Репортер опубликовал видео в окрестностях одного из лагерей. Льет сильнейший дождь. Возле палаток по улице бьет сильный поток воды.

Фарук Шами находится в провинции Идлиб. Ранее он рассекретил появление новой группировки в мятежной сирийской провинции. А до этого рассказал о подготовке к новой войне в Сирии.