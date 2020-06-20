Фарук Шами рассекретил новую группировку в Идлиб

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20 июня 2020, 18:24 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: телеграм-канал Фарука Шами

сирийское фото из архива автора

В мятежной сирийской провинции Идлиб появился новый штаб. Он объединил несколько группировок. Об этом сообщил репортер Фарук Шами в своем телеграм-канале.

Сообщение короткое. В Идлиб появился новый оперативный штаб. В него вошли несколько подразделений.

«Объявление о формировании нового оперативного штаба», — написал репортер Фарук Шами в телеграм-канале, а потом перечислил наименования тех группировок, которые в него вошли.

Оперативный штаб называется «Фасбуту». Он объединил пять группировок.

Фарук Шами находится в Идлиб. Он рассказывает о том, что происходит в этой провинции. Ранее репортер сообщал о проблемах с деньгами, которые появились у сирийской оппозиции. А кроме того, распространил сообщение о подготовке к новой войне, которая может разгореться в Сирии.