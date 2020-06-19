В Красногорске пчеловод спас жителей от нашествия пчёл

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19 июня 2020, 09:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ОТР

фото: Pixabay

В подмосковном Красногорске жильцы одного из домов обнаружили во дворе рой пчёл, обустроивших дерево. Пчеловод спас насекомых от гибели, а местных жителей от опасности.

Снять пчёл с дерева удалось практически сразу, после чего пчеловод поместил их в роевни и увёз на свою пасеку в Калужскую область. Отмечается, что пчелы комфортно себя чувствуют и уже прижились на новом месте.

Причиной необычного поведения пчёл могли стать погодные условия – в сильную жару труженики не работают, поэтому начинают роиться на деревьях.