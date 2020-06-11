В Идлибе готовятся к началу новой войны

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11 июня 2020, 17:29 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: телеграм-канал Фарука Шами

опубликованной Фаруком Шами фото

Сирийская оппозиция начала укреплять позиции. Там готовятся к обострению обстановки. Об этом сообщил репортер Фарук Шами в своем телеграм-канале.

Позиции укрепляются в окрестностях Джабаль аз-Завии, на юге Идлиба. Судя по опубликованным снимкам там оборудуют блиндажи, бойцы сирийской оппозиции серьезно окапываются.

«Муджахиды Благословенных земель Шама сказали, что, возможно, очень скоро начнутся ожесточенные бои, возможно, произойдут великие события», — пояснил репортер Фарук Шами в телеграм-канале.

Журналист сейчас находится в мятежной сирийской провинции Идлиб. Там произошло обострение обстановки, и Фарук Шами регулярно рассказывает о том, что там происходит.

Сейчас в регионе действует режим перемирия. Однако там уже несколько раз появлялась информация о возможном обострении конфликта.