В Идлибе предупредили о грядущем обострении в Сирии

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31 мая 2020, 23:19 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: телеграм-канал Фарука Шами

столкновения в Идлиб на скриншоте видео Фарука Шами

Лидер одной из группировок сирийской оппозиции заявил о готовности к новой войне. Об этом сообщил репортер Фарук Шами в своем телеграм-канале.

Ответственность за обострение ситуации лидер идлибской группировки возложил на официальный Дамаск. Утверждается, что войска Башара Асада намерены начать новое сражение.

«Этого вообще может не произойти, но мы должны быть готовы в любом случае», — процитировал Фарук Шами лидера группировки: «Подготовка к битве продолжается, мы наращиваем наши силы и готовимся больше, чем к предыдущим сражениям».

Сирийская оппозиция наращивает тяжелые вооружения. Сейчас в Идлиб действует режим перемирия. О нем договорились Путин и Эрдоган.