В Сирии могут вспыхнуть бои

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28 мая 2020, 14:34 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: телеграм-канал Фарука Шами

фото из архива автора

В мятежной сирийской провинции Идлиб прогнозируют начало боевых действий. Об этом сообщил репортер Фарук Шами.

Обострение обстановки в Идлибе может перерасти в крупномасштабную операцию. Такой намек читается в сообщении Фарука Шами.

«Возможно большие сражения в скором времени начнутся», — написал идлибский репортер.

Журналист пояснил, что в небе над Идлибом замечена авиация.

Фарук Шами находится в Идлибе. Он рассказывает о том, что там происходит на своем телеграм-канале. Ранее он опубликовал кадры укрепления окопов на позициях. Кроме того, показал мечеть в Идлибе изнутри.