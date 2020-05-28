В Сирии могут вспыхнуть бои

В мятежной сирийской провинции Идлиб прогнозируют начало боевых действий. Об этом сообщил репортер Фарук Шами.
Обострение обстановки в Идлибе может перерасти в крупномасштабную операцию. Такой намек читается в сообщении Фарука Шами.
«Возможно большие сражения в скором времени начнутся», — написал идлибский репортер.
Журналист пояснил, что в небе над Идлибом замечена авиация.
Фарук Шами находится в Идлибе. Он рассказывает о том, что там происходит на своем телеграм-канале. Ранее он опубликовал кадры укрепления окопов на позициях. Кроме того, показал мечеть в Идлибе изнутри.