Ким Чен Ир – второй император Кореи

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25 мая 2020, 02:27 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

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Ким Чен Ир, сын Великого Вождя Народов Ким Ир Сена, вплоть до кончины отца пребывал в относительной «тени». Но уже тогда в сердце этого человека поселилась безграничная жажда власти. Жажда, с которой он так и не смог справиться.

И вот спустя некоторое время после смерти первого корейского коммунистического монарха, Ким Чен Ир становится во главе КНДР. Его сразу же объявляют Верховным главнокомандующим, Генеральным секретарём ЦК Трудовой Партии и Великим Руководителем страны. По сути, мы видим обыденные принципы диктаторско-монархического государства. Идеология чучхе как раз на этом и основана. Она вмещает в себя принципы коммунизма, конфуцианства и корейской мифологии. Само понятие «Корейская Народно-Демократическая Республика» - такая же самая мифология. Ведь Северная Корея – далеко не народная, не демократическая и не республика вовсе.

Всё, что инициируется в Северной Корее, происходит лишь по одному велению руководителя. Единовластная монархия - здесь норма. К этой стране скорее подойдёт название Вторая Корейская Империя. Ведь первая уже успела возникнуть в конце 19-го века, а потом благополучно попала под власть Японии. Каждые правительственные организации, включая даже банальные отделы коммунальных услуг, подчиняется вождю едва ли не напрямую. Ведь если Ким Ир Сен – это «Бог Солнца» и владыка всей нации, то получается, что его дети – это «Полубоги». В их жилах течёт кровь божественных властителей, и потому каждый предмет, к которому прикасаются эти «сущности», подлежит поклонению. Нередко на заводах, школах и в музеях Северной Кореи можно увидеть запечатанные под стеклом стулья или табуретки. Местные работники отвечают, что на них сидели великие лидеры, и потому никому из смертных не дозволено даже к ним прикасаться.

Ким Чен Ир охотно принял идеи своего деспотичного отца. Сам же Ким Ир Сен перед смертью полностью исполнил своё истинное предназначение: вверг страну в пучину хаоса и тирании. Почти 80% населения КНДР живёт в ужасной нищете, по сравнению с которой даже индийский уровень жизни вполне благоприятный. Ким Чен Иру крайне понравилась разрушительная политика отца, и потому при его правлении всё стало намного хуже.

Усилился контроль за каждым из правительственных чиновников. Усилилась пропагандистская политика. Усилились противоправные законы, нарушающие любые конвенции. Его отец был официально объявлен «богом» («вечным президентом») по всей стране, причём с соответствующими ритуалами поклонения. При этом Ким Чен Ир прекрасно понимал состояние своей державы и её уровень жизни. Понимал, но ничего не делал для улучшения. Всё из-за того, что ему попросту нравилась такая система. Монархическая власть его вполне устраивала, и он не собирался прибегать к изменениям.

Официальные сведения не пишут о Ким Чен Ире, как о страшном преступнике, без жалости уничтожающем собственный народ. Но помимо своих людей, он умудрялся ещё и убивать остальных, причём с помощью террористов. Не стоит забывать про катастрофу 1987 года, случившуюся на авиалайнере «Боинг-707». На борту челнока прогремел мощный взрыв, в результате которого самолёт рухнул. В Андаманское море приземлился уже не сам лайнер, а лишь его обломки. Погибли 115 человек. Взрыв был инициирован северокорейскими агентами, действующими по приказу Ким Чен Ира (и возможно его отца). Таким образом, семья кровавых тиранов желала подорвать отношения с Южной Кореей и указать им на свою «божественность». Также Ким Чен Ир известен и иными преступлениями. Именно он стал инициатором похищения известного режиссёра из Южной Кореи, Син Сан Ока, и его супруги. Если бы не счастливая случайность и не бегство этих людей в посольство США, возможно они так бы и остались в подчинении у сумасшедших мясников.

За всё время правления Ким Чен Ира положение в Северной Корее ухудшилось многократно. Коммунистический монарх не позволял никому себя критиковать, в особенности западным СМИ. Он постоянно грозился ядерными ракетами, угрожал всем развязыванием войны и полным уничтожением. Запугивание и террор были его главными методами. Он безжалостно расправлялся с собственным населением. Его спецслужбы прибегали к ужасающим пыткам. Всё, что сделал на своём веку товарищ Ким Чен Ир –были лишь одни злодеяния, за которые его до сих пор не может простить Южная Корея. К сожалению, и его сын Ким Чен Ын охотно пошёл по стопам отца в плане усиления тиранической власти. Возможно, пройдёт ещё немало времени, прежде чем династия Кимов наконец-то перестанет убивать свою собственную страну.