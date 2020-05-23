Фарук Шами опубликовал снимки укрепления окопов в Идлибе

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23 мая 2020, 21:03 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: телеграм-канал Фарука Шами

опубликованные Фаруком Шами кадры из Идлиб

Сирийская оппозиция укрепляет окопы в Идлибе. Кадры процитировал репортер Фарук Шами. Он находится в мятежной сирийской провинции.

Двое бойцов насыпают землю в мешок. После этого уносят ее на позиции. Такие кадры процитировал Фарук Шами в своем телеграм-канале.

«Муджахиды укрепляют линии фронта», — пояснил репортер опубликованные кадры.

Фарук Шами находится в провинции Идлиб. Он рассказывает о том, что там происходит в своем телеграм-канале. Ранее журналист опубликовал "жаркое" фото с передовой.

Процитированные кадры сделал не сам журналист. Он лишь опубликовал скриншоты видео одного из местных СМИ.