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Появилось видео, как люди молятся в Идлиб

, 16:46 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ] Источник: телеграм-канал Фарука Шами

Появилось видео, как люди молятся в Идлиб
Фарук Шами на скриншоте видео снятого в идлибской мечети

Репортер Фарук Шами опубликовал видео, снятое в одной из идлибских мечетей. Кадры сняты внутри здания.

Возможно, это особенности видеосъемки: она явно производилась при помощи смартфона. В помещении для совершения молитв небольшой полумрак. Люди входят и заполняют все пространство внутри.

«Сейчас мы находимся в благословенных землях Шама, в городе Идлиб»,— пояснил репортер: «Только что азан был и эта мечеть наполовину полная. Эта мечеть бывает битком забита, сюда вмещается, наверное, несколько тысяч людей».

Сейчас заканчивается Рамадан. Накануне мусульманский мир встретил Ночь Предопределения. Фарук Шами показал, как это было в Идлиб. Репортер находится в мятежной сирийской провинции и рассказывает, что там происходит.

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