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Фарук Шами показал беларуса-спецназовца из Идлиб

, 18:50 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ] Источник: телеграм-канал Фарука Шами

Фарук Шами показал беларуса-спецназовца из Идлиб
лидер "Мальхама тактикал" на скриншоте видео Фарука Шами

Репортер Фарук Шами опубликовал видео из мятежной провинции Идлиб. Журналист едет в машине со спецназовцем, который родом из Белоруссии. Кроме того, он известен, как лидер известной бовой группы.

Видео записано в машине. В салоне громко играет нашид (так называются музыкальные композиции в определенных кругах). Репортер сидит в пассажирском кресле. Водитель прячет лицо под нашейным платком.

— Едем, едем, — поясняет Фарук Шами, а потом обращается к водителю, — Скажешь, чего-нибудь?

— Сейчас доедем, — коротко отвечает водитель.

После этого репортер поясняет, что водителя зовут Абу Сальман Беларуси. Он спецназовец из группы Мальхама Тактикал.

Абу Сальман Беларуси действительно родом из Белоруссии. И сейчас он известен, как лидер «Мальхама Тактикал». Эта группа состоит из инструкторов, которые также воюют в Идлиб.

Фарук Шами - военный репортер. Сейчас он находится в Идлиб и рассказывает, что там происходит.

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