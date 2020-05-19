Фарук Шами показал беларуса-спецназовца из Идлиб

Репортер Фарук Шами опубликовал видео из мятежной провинции Идлиб. Журналист едет в машине со спецназовцем, который родом из Белоруссии. Кроме того, он известен, как лидер известной бовой группы.
Видео записано в машине. В салоне громко играет нашид (так называются музыкальные композиции в определенных кругах). Репортер сидит в пассажирском кресле. Водитель прячет лицо под нашейным платком.
— Едем, едем, — поясняет Фарук Шами, а потом обращается к водителю, — Скажешь, чего-нибудь?
— Сейчас доедем, — коротко отвечает водитель.
После этого репортер поясняет, что водителя зовут Абу Сальман Беларуси. Он спецназовец из группы Мальхама Тактикал.
Абу Сальман Беларуси действительно родом из Белоруссии. И сейчас он известен, как лидер «Мальхама Тактикал». Эта группа состоит из инструкторов, которые также воюют в Идлиб.
Фарук Шами - военный репортер. Сейчас он находится в Идлиб и рассказывает, что там происходит.