В Идлибе может начаться война между полевыми командирами

В мятежной сирийской провинции Идлиб может начаться противостояние между полевыми командирами. Накануне там был убит один из них.
О произошедшем сообщил идлибский репортер Фарук Шами. Он написал о гибели мухаджира в своем телеграм-канале.
«Вчера на ночь 23 Рамадана (возможно лейлат аль кадр) был предательски убит мусульманин, мухаджир и муджахид на пути Аллаха», — такими словами Фарук Шами прокомментировал видео погребения: «Его убили доулевские, посчитав для себя убийство мусульманина поклонением. Вот вся их религия».
Уже сирийские ресурсы добавили,что погибший был одним из полевых командиров Абдулла Цумада.
В свою очередь Фарук Шами намекнул на возможное продолжение теперь еще и внутреннего конфликта в Идлиб.