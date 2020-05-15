В Идлибе заявили о нарушении перемирия

Одно из сел в окрестностях Идлиба подверглось артобстрелу. В результате удара есть жертвы. Об этом сообщил репортер Фарук Шами в своем телеграм-канале.
Обстрелу подверглось село Аль-Бакра.
«В результате артиллерийского обстрела бандами Асада села Аль-Бара к югу от Идлиба, погибли двое мирных жителей, 5 получили ранения», — с пометкой срочно сообщил репортер Фарук Шами.
Провинция Идлиб стала поводом для переговоров о мирном урегулировании конфликта. Об этом сумели условиться Эрдоган и Путин.
Обстрел является нарушением договоренностей лидеров Турции и России.