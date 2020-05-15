В Идлибе заявили о нарушении перемирия

Аргументы Недели → В мире 13+

15 мая 2020, 18:26 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: telegram-канал Фарука Шами

Путин и Эрдоган на фото Globallookpress.com/ Alexei Druzhinin

Одно из сел в окрестностях Идлиба подверглось артобстрелу. В результате удара есть жертвы. Об этом сообщил репортер Фарук Шами в своем телеграм-канале.

Обстрелу подверглось село Аль-Бакра.

«В результате артиллерийского обстрела бандами Асада села Аль-Бара к югу от Идлиба, погибли двое мирных жителей, 5 получили ранения», — с пометкой срочно сообщил репортер Фарук Шами.

Провинция Идлиб стала поводом для переговоров о мирном урегулировании конфликта. Об этом сумели условиться Эрдоган и Путин.

Обстрел является нарушением договоренностей лидеров Турции и России.