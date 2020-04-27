В Идлибе начались протесты против действий Турции

На подконтрольной сирийской оппозиции территории люди вышли на акции протеста. Поводом для этого стало убийство протестующих. Накануне турецкие силовики открыли огонь в окрестностях лагеря активистов. Погибли два человека.
Новая акция протеста, теперь уже против действий турецких силовиков. В минувшее воскресенье возле лагеря активистов, протестовавших на трассе М-4 был открыт огонь. Погибли два человека, еще трое получили ранения.
«Демонстрация в городе Сармада, на севере провинции Идлиб. Люди вышли в знак протеста против убийства турецкими военными участников сидячей забастовки Аль Кирама на трассе М4 Алеппо-Латтакия», — написал в своем телеграм-канале репортер Фарук Шами, который сейчас находится в провинции Идлиб.
Лагерь активистов находился на маршруте движения российско-турецкого патруля. О нем договорились Эрдоган и Путин на встрече, после которой в провинции Идлиб удалось стабилизировать ситуацию. За некоторое время до этого там вспыхнули активные боевые действия.