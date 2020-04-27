В Идлибе начались протесты против действий Турции

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27 апреля 2020, 16:59 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: телеграм-канал Фарука Шами

протест против действий Турции на фото Фарука Шами

На подконтрольной сирийской оппозиции территории люди вышли на акции протеста. Поводом для этого стало убийство протестующих. Накануне турецкие силовики открыли огонь в окрестностях лагеря активистов. Погибли два человека.

Новая акция протеста, теперь уже против действий турецких силовиков. В минувшее воскресенье возле лагеря активистов, протестовавших на трассе М-4 был открыт огонь. Погибли два человека, еще трое получили ранения.

«Демонстрация в городе Сармада, на севере провинции Идлиб. Люди вышли в знак протеста против убийства турецкими военными участников сидячей забастовки Аль Кирама на трассе М4 Алеппо-Латтакия», — написал в своем телеграм-канале репортер Фарук Шами, который сейчас находится в провинции Идлиб.

Лагерь активистов находился на маршруте движения российско-турецкого патруля. О нем договорились Эрдоган и Путин на встрече, после которой в провинции Идлиб удалось стабилизировать ситуацию. За некоторое время до этого там вспыхнули активные боевые действия.