Сирийская оппозиция пытается угрожать Турции?

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26 апреля 2020, 17:02 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: телеграм-канал Фарука Шами

Эрдоган на фото Globallookpress.com/ Xinhua

Сирийская оппозиция угрожает турецкой армии полномасштабными военными действиями. Такой намек читается в сообщении репортера Фарука Шами, который находится в Идлиб и рассказывает, что там происходит в своем телеграм-канале.

По последним данным, турецкая армия начала спецоперацию в окрестностях лагеря активистов акции протеста, которые пытались помешать российско-турецкому патрулю по трассе М-4.

Этот митинг наносил удар по авторитету официальной Анкары. Турецкие власти в рамках договоренностей с Россией несут ответственность по урегулированию ситуации в провинции Идлиб. Эти митинги входят в зону ответственности Турции.

Как сообщают очевидцы утром в воскресенье возле лагеря демонстрантов появился турецкий спецназ. Началась стрельба. В результате двое человек из числа активистов погибли, еще трое были ранены.

«Поистине, турки стреляют не в ту сторону! И я убежден, что если они отважатся продолжать — то вскоре Аллах покажет им это», — такими словам прокомментировал произошедшее репортер Фарук Шами, который находится в Идлибе.

Журналиста ассоциируют с уммой сирийской оппозиции. Поэтому он может ретранслировать намеки в адрес официальной Анкары.

Словно подтверждение предположения угроз в адрес турецких военных, в ответ на обстрел лагеря подразделения сирийской оппозиции подвергли минометному обстрелу турецкий пост, который находится в районе Нейроба.