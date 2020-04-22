В Идлиб зашла турецкая военная техника

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22 апреля 2020, 17:44 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: телеграм-канал Фарука Шами

опубликованное Фаруком Шами фото турецкой техники

В сирийскую провинцию вошла группа военной техники из Турции. Снимки опубликовал репортер Фарук Шами. Он сейчас находится в Идлибе и рассказывает о том, что там происходит.

На процитированных Фаруком Шами снимках броневички и грузовики. Они движутся по автомобильной дороге.

«В Бoльшoй Идлиб зaexaл oчepeднoй кoнвoй туpeцкиx вoйcк», — пояснил Фарук Шами опубликованные снимки.

Сирийская провинция Идлиб стала центром ближневосточной политики пару месяцев назад. Там резко обострилась ситуация. Для ее стабилизации Путин и Эрдоган провели переговоры, в результате которых удалось договориться о перемирии.

Сейчас в регионе осуществляется совместный российско-турецкий патруль по трассе М-4. Вместе с тем, обстановка все больше обостряется.