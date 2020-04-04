Сирийская оппозиция осталась без денег

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4 апреля 2020, 15:03 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: телеграм-канал Фарука Шами

сирийские беженцы на фото Globallookpress.com/ Mohssen Assanimoghaddam

Идлибские муджахиды обратились за помощью к мусульманам. Репортер Фарук Шами опубликовал видео с призывами к пожертвованиям.

Опубликованный ролик содержит городской снимок. Фоном звучит мелодичная композиция. В кадре появляется надпись. Она сообщает об испытаниях, которые требуют помощь и дуа (так в исламе называют мольбу о помощи, которую адресуют Аллаху).

«Таково сегодня положение большинства мусульман, кроме тех, над кем Смилостивился Аллах!» — прокомментировал опубликованное видео репортер Фарук Шами: «Оставление муджахидов без поддержки является признаком гибели. Всевышний Аллах говорит: {Делайте пожертвования на пути Аллаха и не обрекайте себя на гибель}. Ученые толкователи кур'ана единогласны в том, что смысл этого аята: (Если вы оставите расходование, то это погубит вас)».

Репортер Фарук Шами находится в Идлибе. Ранее репортер рассказал о ливнях, которые обрушились на провинцию. Кроме того, он публиковал карту размещения турецких военных в Идлибе.