Сирийская оппозиция столкнулась с бедой в Идлибе

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3 апреля 2020, 23:39 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: телеграм-канал Фарука Шами

беженцы отводят воду из затопленного лагеря на фото Фарука Шами

Проливные дожди залили окопы. По ним сложно передвигаться. Репортер Фарук Шами, который сейчас находится в Идлибе, рассказал о трудностях, с которыми столкнулась сирийская оппозиция.

Проливные дожди, буквально, обрушились на север Сирии. Под ливень попала провинция Идлиб, которая попала на острие противостояния.

«Сегодня, вот, так выглядит дорога на войну», — сказал Фарук Шами за кадром. Он показал свои кроссовки с огромным налипшим куском глины.

Ливни затопили палаточные городки, в которых живут беженцы. Теперь они утопают в грязи и воде. От воды пострадали вещи. Люди пытаются вывести воду.

Фарук Шами наодится в провинции Идлиб. До истории с коронавирусом эта провинция попала на первые полосы мировых СМИ из-за вооруженного противостояния.

Ранее Фарук Шами публиковал карту размещения турецких военных в Идлибе. А кроме того, он показал видео уничтожение бульдозера.