Появились фото подрывников танков в Идлибе

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30 марта 2020, 17:42 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: телеграм-канал Фарука Шами

фото занятий по РПГ, опубликованные Фаруком Шами

Рассекречены занятия с бойцами сирийской оппозиции. Фото опубликовал журналист Фарук Шами. Сейчас он находится в провинции Идлиб.

Лица скрыты при помощи фотофильтров. Инструкторы показывают бойцам, как управляться с ручным противотанковым гранатометом. Они собирают снаряд, записывают правила эксплуатации оружия.

«Готовим бойцов народного сопротивления. Курс по РПГ», — пояснил журналист Фарук Шами, который опубликовал снимки.

Фарук Шами сейчас находится в Идлиб. Некоторое время назад в этой провинции произошло обострение обстановки. Репортер показывает что там происходит сейчас.