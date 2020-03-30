Появились фото подрывников танков в Идлибе

Рассекречены занятия с бойцами сирийской оппозиции. Фото опубликовал журналист Фарук Шами. Сейчас он находится в провинции Идлиб.
Лица скрыты при помощи фотофильтров. Инструкторы показывают бойцам, как управляться с ручным противотанковым гранатометом. Они собирают снаряд, записывают правила эксплуатации оружия.
«Готовим бойцов народного сопротивления. Курс по РПГ», — пояснил журналист Фарук Шами, который опубликовал снимки.
Фарук Шами сейчас находится в Идлиб. Некоторое время назад в этой провинции произошло обострение обстановки. Репортер показывает что там происходит сейчас.