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Появилось видео уничтожения бульдозера в Идлибе

, 20:34 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ]

Появилось видео уничтожения бульдозера в Идлибе
момент уничтожения бульдозера на скриншоте видео

Строительная техника была уничтожена ночью. Для этого использовался ПТУР. Видео появилось в интернете.

О самом уничтожении бульдозера ранее рассказывал репортер Фарук Шами. Журналист находится в провинции Идлиб. Теперь появились подробности произошедшего. В интернете появилось видео.

По бульдозеру ударили ночью. На первых кадрах видно лишь темноту, которую разрезает яркая вспышка.

«К востоку от Идлиба: моджахеды Таухида и джихадист Катиба нанесли удар по бульдозерной технике сил режима на Саракибском фронте», — написал автор видео, комментируя произошедшее.

В конце видео показаны кадры, снятые в видоискатель, работающий в ночном режиме. Ракета летит в сторону бульдозера, а потом взрывается.

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