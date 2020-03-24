Появилось видео уничтожения бульдозера в Идлибе

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24 марта 2020, 20:34 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

момент уничтожения бульдозера на скриншоте видео

Строительная техника была уничтожена ночью. Для этого использовался ПТУР. Видео появилось в интернете.

О самом уничтожении бульдозера ранее рассказывал репортер Фарук Шами. Журналист находится в провинции Идлиб. Теперь появились подробности произошедшего. В интернете появилось видео.

По бульдозеру ударили ночью. На первых кадрах видно лишь темноту, которую разрезает яркая вспышка.

«К востоку от Идлиба: моджахеды Таухида и джихадист Катиба нанесли удар по бульдозерной технике сил режима на Саракибском фронте», — написал автор видео, комментируя произошедшее.

В конце видео показаны кадры, снятые в видоискатель, работающий в ночном режиме. Ракета летит в сторону бульдозера, а потом взрывается.