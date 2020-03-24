Появилось видео уничтожения бульдозера в Идлибе

Строительная техника была уничтожена ночью. Для этого использовался ПТУР. Видео появилось в интернете.
О самом уничтожении бульдозера ранее рассказывал репортер Фарук Шами. Журналист находится в провинции Идлиб. Теперь появились подробности произошедшего. В интернете появилось видео.
По бульдозеру ударили ночью. На первых кадрах видно лишь темноту, которую разрезает яркая вспышка.
«К востоку от Идлиба: моджахеды Таухида и джихадист Катиба нанесли удар по бульдозерной технике сил режима на Саракибском фронте», — написал автор видео, комментируя произошедшее.
В конце видео показаны кадры, снятые в видоискатель, работающий в ночном режиме. Ракета летит в сторону бульдозера, а потом взрывается.