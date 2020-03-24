Появилось видео ввода турецких войск в Идлиб

Аргументы Недели → В мире 13+

24 марта 2020, 20:14 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: телеграм-канал Фарука Шами

Реджеп Эрдогна на фото Globallookpress.com/ Xinhua

Турецкие войска входят в Идлиб. Видео опубликовал репортер Фарук Шами, который сейчас находится в этой сирийской провинции.

Видео с вводом техники снято на окраине одного из городов. Гусеницы тяжелой техники густо месят дорогу. Пузатые механические монстры скрываются среди жилых домов.

«Турецкая армия входит в город Сармин в провинции Идлиб», — написал репортер Фарук Шами. Он ж и опубликовал кадры.

Сейчас в сирийской провинции Идлиб действует режим перемирия. Об этом договорились Эрдоган и Путин. С прошлой недели там начался совместный российско-турецкий патруль, который следит за обстановкой.