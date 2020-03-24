В Идлибе на маршруте конвоя произошел подрыв?

Пострадали несколько военнослужащих, повреждена техника. На маршруте конвоя произошел подрыв. О провокации сообщил репортер Фарук Шами. Он находится в провинции Идлиб.
Местом подрыва назван населенный пункт Сфухон. Мина была заложена на пути турецких военных.
«Сообщается, что в результате взрыва мины, установленной на пути турецкого конвоя в н.п. Сфухон в провинции Идлиб, пострадало несколько солдат и техника», — сообщил репортер Фарук Шами.
Журналист находится в провинции Идлиб. Там произошло обострение обстановки. Это стало поводом для переговоров Эрдогана и Путина.
Москва и Анкара договорились о перемирии. С прошлой недели по трассе М-4 был запущен совместный российско-турецкий патруль.