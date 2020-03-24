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В Идлибе на маршруте конвоя произошел подрыв?

, 20:02 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ] Источник: телеграм-канал Фарука Шами

В Идлибе на маршруте конвоя произошел подрыв?
перекрытие трассы М-4 на маршруте патруля на кадре youtube-видео

Пострадали несколько военнослужащих, повреждена техника. На маршруте конвоя произошел подрыв. О провокации сообщил репортер Фарук Шами. Он находится в провинции Идлиб.

Местом подрыва назван населенный пункт Сфухон. Мина была заложена на пути турецких военных.

«Сообщается, что в результате взрыва мины, установленной на пути турецкого конвоя в н.п. Сфухон в провинции Идлиб, пострадало несколько солдат и техника», — сообщил репортер Фарук Шами.

Журналист находится в провинции Идлиб. Там произошло обострение обстановки. Это стало поводом для переговоров Эрдогана и Путина.

Москва и Анкара договорились о перемирии. С прошлой недели по трассе М-4 был запущен совместный российско-турецкий патруль.

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