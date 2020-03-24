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Появилось фото стрельбы из ПТУРа по бульдозеру в Идлибе

, 19:48 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ] Источник: телеграм-канал Фарука Шами

Появилось фото стрельбы из ПТУРа по бульдозеру в Идлибе
стрельба из ПТУРа на фото Фарука Шами

В окрестностях города Саракиб уничтожена строительная техника. Бойцы сирийской оппозиции отработали по ней управляемой ракетой.

Фото опубликовал репортер Фарук Шами. На снимке зафиксирован момент выстрела. В окопе находится боец, он куда-то целится.

«Муджахиды выстерлом из ПТУР уничтожили бульдозер асадитов на фронте города Саракиб», — пояснил снимок Фарук Шами.

Журналист сейчас находится в Идлиб. Он рассказывает о том, что происходит в этой сирийской провинции. Ранее репортер публиковал ролик, на котором видно работу снайпера сирийской оппозиции. Кроме того, Фарук Шами показал, как выглядит город-призрак.

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