Появилось фото стрельбы из ПТУРа по бульдозеру в Идлибе

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24 марта 2020, 19:48 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: телеграм-канал Фарука Шами

стрельба из ПТУРа на фото Фарука Шами

В окрестностях города Саракиб уничтожена строительная техника. Бойцы сирийской оппозиции отработали по ней управляемой ракетой.

Фото опубликовал репортер Фарук Шами. На снимке зафиксирован момент выстрела. В окопе находится боец, он куда-то целится.

«Муджахиды выстерлом из ПТУР уничтожили бульдозер асадитов на фронте города Саракиб», — пояснил снимок Фарук Шами.

Журналист сейчас находится в Идлиб. Он рассказывает о том, что происходит в этой сирийской провинции. Ранее репортер публиковал ролик, на котором видно работу снайпера сирийской оппозиции. Кроме того, Фарук Шами показал, как выглядит город-призрак.