На Идлиб обрушился снег

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19 марта 2020, 18:17 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: видео Фарука Шами

снег в Идлибе на скриншоте видео Фарука Шами

В Идлиб выпал снег. Видео опубликовал репортер Фарук Шами, который находится в этой сирийской провинции.

Кадры сняты в четверг 19 марта. Голос за кадром поясняет это.

«Джабаль Завия», — обозначает оператор за кадром.

На видео сначала показана небольшая роща. Валит снег. На ветвях уже образовались небольшие шапки снега. Развернув камеру в обратную сторону, оператор снимает происходящее сзади. В кадре появляется заснеживающиеся жилые дома. Слышен сильный шум ветра.

Подобная погода для этого региона неожиданна. Хотя в этом климатическом поясе иногда снег выпадает. Два года назад в соседней Турции снег выпал в разгар туристического сезона.