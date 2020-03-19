На Идлиб обрушился снег

В Идлиб выпал снег. Видео опубликовал репортер Фарук Шами, который находится в этой сирийской провинции.
Кадры сняты в четверг 19 марта. Голос за кадром поясняет это.
«Джабаль Завия», — обозначает оператор за кадром.
На видео сначала показана небольшая роща. Валит снег. На ветвях уже образовались небольшие шапки снега. Развернув камеру в обратную сторону, оператор снимает происходящее сзади. В кадре появляется заснеживающиеся жилые дома. Слышен сильный шум ветра.
Подобная погода для этого региона неожиданна. Хотя в этом климатическом поясе иногда снег выпадает. Два года назад в соседней Турции снег выпал в разгар туристического сезона.