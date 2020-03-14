Репортер из Идлиба показал город-призрак

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14 марта 2020, 15:04 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: телеграм Фарука Шами

Фарук Шами показывает город Ариха на скриншоте видео

Пустые улицы и разбитые дома. Журналист Фарук Шами показал происходящее в городе Ариха, и рассказал, что там происходит.

Город Ариха находится возле трассы М-4. По этой дороге начнется патрулирование с 15 марта. Об этом договорились Эрдоган и Путина во время визита турецкого лидера в Россию.

«Город-призрак. Очень мало людей», — пояснил Фарук Шами в очередном репортаже. Он идет по одной из улиц и рассказывает про Ариху: «Здесь когда-то жили люди, ходили в магазины, кушали мороженое. А потом начались бомбардировки. Дома были разбомблены. Теперь здесь очень мало людей».

Город действительно разбомблен. Уцелели лишь редкие дома.

Журналист Фарук Шами находится в Идлибе. Накануне он рассказал «сидячей забастовке» на трассе М-4. Люди перекрыли трассу. Таким образом, они выразили протест против Башара Асада.