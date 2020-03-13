Появились кадры «сидячего протеста» в Идлибе

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13 марта 2020, 20:49 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: телеграм-канал Фарука Шами

скриншот видео, опубликованного Фаруком Шами

В провинции Идлиб началась «сидячая забастовка». Она организована в знак протеста против соглашений, которые были заключены Россией и Турцией. Видео распространил независимый репортер Фарук Шами. Он сейчас находится на месте событий.



На видео перекрыт участок дороги. Люди размахивают флагами. Слышны звуки барабанов. Все это стало фоном обращения одного из местных старейшин.

«Аллах Свидетель, мы не откроем вам дорогу», — перевел слова старейшины репортер Фарук Шами: «Мы останемся в Арихе. Мы жители этой земли. Мы будем защищать ее».

Только-только стало известно о достигнутых договоренностях Москвы и Анкары по Идлибу. Стороны согласовали детали соглашения, которое было принято после визита президента Турции в Россию. Эрдоган и Путин договорились о перемирии в сирийской провинции Идлиб.

В итоговом коммюнике говорилось о совместном российско-турецком патрулировании трассы М-4.