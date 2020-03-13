В Идлибе объявлена сидячая забастовка на трассе

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13 марта 2020, 19:01 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: телеграм-канал Фарука Шами

репортер Фарук Шами на скриншоте одного из своих видео

Пока Москва и Анкара проводили переговоры по Идлибу, в самой провинции объявили сидячую забастовку. Об этом сообщил независимый репортер Фарук Шами.

Забастовка объявлена против Башара Асада. Если быть точным, это протест против соглашений с сирийским лидером.

«Открытая сидячая забастовка, которая ин шаа Аллах начнется в пятницу, 13 марта 2020 года, на шоссе Алеппо-Латакия под лозунгом #Вынепройдете, направленная против соглашений с режимом Асада», — написал репортер Фарук Шами.

Сейчас Фарук Шами находится в провинции Идлиб. Некоторое время назад там внезапно обострилась обстановка. Ситуация стала поводом для встречи Эрдогана и Путина. Накануне в Анкаре завершились переговоры. На них были уточнены детали договоренностей, достигнутых в ходе визита президента Турции в Россию.