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Репортер из Идлиб показал, как работает снайпер

, 16:16 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ] Источник: публикация Фарука Шами

Репортер из Идлиб показал, как работает снайпер
снайпер сирийской оппозиции на скриншоте видео, опубликованного Фаруком Шами

Появились кадры работы снайперов сирийской оппозиции. Видео опубликовал репортер Фарук Шами, который сейчас находится в Идлибе.

На опубликованных репортером кадрах показана сначала подготовки снайпера, а потом уже сама работа.

Судя по видео, снайперы сирийской оппозиции базируются в помещениях. В комнатах, где они живут, есть стол с ноутбуком, лежанки для отдыха.

На работу они выходят около пяти вечера. Садятся в джип. После этого снайпер идет на огневую точку.

На следующих кадрах показано, как стрелки отрабатывает цели. В работе они используют современнейшую технику, которая позволяет им вести прицельный огонь даже в темное время суток.

Репортер Фарук Шами находится в Идлибе. Он стал известен благодаря своим репортажам, в которых показывает происходящее в этой сирийской провинции. Ранее он показывал, как готовят спецназ сирийского ополчения и работу разведчиков в Идлибе.

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