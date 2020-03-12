Репортер из Идлиб показал, как работает снайпер

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12 марта 2020, 16:16 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: публикация Фарука Шами

снайпер сирийской оппозиции на скриншоте видео, опубликованного Фаруком Шами

Появились кадры работы снайперов сирийской оппозиции. Видео опубликовал репортер Фарук Шами, который сейчас находится в Идлибе.

На опубликованных репортером кадрах показана сначала подготовки снайпера, а потом уже сама работа.

Судя по видео, снайперы сирийской оппозиции базируются в помещениях. В комнатах, где они живут, есть стол с ноутбуком, лежанки для отдыха.

На работу они выходят около пяти вечера. Садятся в джип. После этого снайпер идет на огневую точку.

На следующих кадрах показано, как стрелки отрабатывает цели. В работе они используют современнейшую технику, которая позволяет им вести прицельный огонь даже в темное время суток.

Репортер Фарук Шами находится в Идлибе. Он стал известен благодаря своим репортажам, в которых показывает происходящее в этой сирийской провинции. Ранее он показывал, как готовят спецназ сирийского ополчения и работу разведчиков в Идлибе.