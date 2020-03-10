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Репортер из Идлиб показал, как готовят спецназ сирийских повстанцев

, 17:50 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ] Источник: видео Фарука Шами

Репортер из Идлиб показал, как готовят спецназ сирийских повстанцев
подготовка спецназа сирийских повстанцев на видео Фарука Шами

У сирийских повстанцев очень серьезная боевая подготовка. Ею занимаются инструкторы группы «Malhama tactical». Репортер из Идлиб Фарук Шами показал кадры тренировки бойцов сирийского сопротивления.

Боец идет с пулеметом. Звучит короткий приказ: «Цель». Пулеметчик тут же принимает положение для изготовки к бою и начинает стрелять.

Обычно при стрельбе пулемет устанавливают на землю. Однако у пулеметчика сирийских повстанцев каким-то образом удается держать стабильную стрельбу в положении стоя.

«Мы являемся командой инструкторов и ударной группой», — представляется инструктор группы «Malhama tactical»: «Наша команда была создана в 2016 году с целью помочь сирийским повстанцам противостоять режиму Башара Асада».

Инструктор говорит по-русски и рассказывает об основных ошибках сирийской повстанческой армии. Видео было записано за некоторое время до событий, которые развернулись в Идлибе. В описании к нему Фарук Шами написал: «Абу Рофик (Абу Сальман) был выдающимся муджахидом, мухаджиром и амиром команды военных инструкторов «Malhama tactical».

Само интервью перебивается кадрами занятий. На них бойцы действуют уже достаточно профессионально. Судя по всему, изменившийся уровень подготовки и стал причиной, которая привела к успеху повстанцев, после чего Москва была вынуждена провести переговоры с Эрдоганом о перемирии.

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