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Репортер из Идлиб показал, как муджахиды готовятся к бою

, 17:06 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ] Источник: репортаж Фарука Шами

Репортер из Идлиб показал, как муджахиды готовятся к бою
кадр из репортажа Фарука Шами о муджахидах

Появилось видео, как бойцы сирийского сопротивления настраиваются перед боем. Короткий репортаж снял военкор Фарук Шами.

Где производилась съемка не уточняется. Фарук Шами находится в помещении. В паре метров от журналиста бойцы сирийского сопротивления. Они поют протяжную песню.

«Атмосфера перед предстоящими боями одного из подразделений бойцов сирийского сопротивления, муджахидов», — пояснил Фарук Шами: «Сейчас приехали шейхи. Как вы видите, атмосфера прекрасная. Все собрались перед предстоящими боями, большими боями».

Фарук Шами находится в Идлибе. Эта сирийская провинция попала на полосы мировых СМИ после развязавшихся там боев. Репортер освещает происходящие там события. Он готовит небольшие репортажи и сообщает о происходящем на месте.

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