Репортер из Идлиб показал работу разведчиков

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10 марта 2020, 16:40 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: телеграм-канал Фарука Шами

разведка сирийских повстанцев на фото Фарука Шами

Работа разведчиков сирийской оппозиции попала в объектив камеры репортера Фарука Шами. Он сейчас находится в Идлиб. Эта провинция попала на первые полосы всех мировых СМИ после развязавшихся боевых действий.

В коротком фоторепортаже репортера несколько фотографий. На них запечатлены разведчики сирийских повстанцев во время работы.

«Кадры с разведки», — скупо пояснил автор снимков Фарук Шами: «Работаем. Март 2020».

Нужно сказать, что сделаны кадры по-военному профессионально. На них невозможно заметить никаких привязок к местности. На одном из фото даже присутствуют следы ретуши. Возможно, объект на заднем фоте мог демаскировать место работы группы.

Фарук Шами находится в провинции Идлиб. Ранее он уже рассказал о мобильных группах ПВО сирийских повстанцев. Кроме того, репортер показал джихад-мобиль.