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Репортер из Идлиба показал сдавшихся сирийцев

, 21:04 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ] Источник: сообщение Фарука Шами

Репортер из Идлиба показал сдавшихся сирийцев
фото одного из сдавшихся сирийцев

Военный корреспондент Фарук Шами опубликовал снимки солдат сирийской армии. Он пояснил, что это бойцы, которые сдались.

В публикации Фарука Шами два снимка. Одно фото размытое. На нем можно угадать черты мужчины в оранжевом свитере.

«Муджахиды смогли оказать помощь, чтобы два солдата покинули ряды боевиков преступного режима Асада», — пояснил репортер: «Эти двое являлись "примиренцами" с режимом в Даръа».

Еще один боец своего лица скрывать не стал. Его снимок стал иллюстрацией к данной публикации.

Фарук Шами — репортер, который находится в Идлибе. В этой сирийской провинции развернулись активные боевые действия. Ситуация стала поводом для переговоров Эрдогана и Путина. Турецкий и российский лидеры договорились о перемирии.

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