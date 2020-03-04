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Репортер из Идлиб опубликовал видео работы шахида

, 18:39 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ] Источник: телеграм-канал Фарука Шами

Репортер из Идлиб опубликовал видео работы шахида
скриншот видео работы шахида

Мощный взрыв и гриб дыма. Позиции армии официального Дамаска атаковал Шахид. Видео опубликовал репортер Фарук Шами. Он находится в Идлибе, и показывает, что там происходит.

На опубликованном видео показан сам штурм позиций и подготовка к нему. В первых кадрах шахид объясняет свои мотивы.

«Боец сирийского сопротивления выходец и Узбекистана провел операцию истишхадия», — объяснил Фарук Шами.

Судя по описанию к видео, атака была проведена в районе Джабаль Завия. На следующих кадрах показан «джихад-мобиль» сирийских повстанцев. Это переобуродванный внедорожник. Он укреплен железными щитами. В кузове находится взрывчатка.

Ранее Фарук Шами опубликовал видео пленных бойцов армии Башара Асада. Репортер находится в провинции Идлиб. Сейчас там идут ожесточенные бои между сирийскими повстанцами и армией официального Дамаска.

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