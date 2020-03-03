Появились фото разрушенного после боев города Саракиб в Идлибе

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3 марта 2020, 18:32 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: телеграм-канал Фарука Шами

город Саракиб на фото репортера Фарука Шами

Репортер из Идлиба Фарук Шами опубликовал фото города Саракиб. В эти дни там прошли ожесточенные бои сирийских повстанцев с армией Башара Асада.

Разрушенные дома, над которыми висит гриб густого черного дыма. Так выглядит город Саракиб на фото, которые опубликовал репортер Фарук Шами.

«Саракиб после боев», — пояснил военкор свою публикацию: «Ещё один город призрак».

Сейчас Фарук Шами находится в Идлибе. В этой сирийской провинции произошло резкое обострение обстановки.

Ранее журналист опубликовал снимки мобильной группы ПВО сирийских повстанцев.