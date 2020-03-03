В Идлибе запустят дроны над лагерями беженцев для делегации с Запада

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3 марта 2020, 14:40 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: telegram-канал Фарука Шами

фото: pixabay.com

В небо над лагерями беженцев запустят беспилотники. Они будут вести трансляцию для европейской делегации. Об этом рассказал репортер из Идлиба Фарук Шами.

Фарук Шами выстрелил коротким сообщением во вторник, 3 марта. Он анонсировал разведывательные полеты.

«В небе над лагерями беженцев сегодня будут проводиться разведывательные полеты на малых высотах для прямой трансляции в европейскую делегацию, которая сегодня посетит Турцию», — сообщил военный репортер: «Не бойтесь и не пытайтесь сбить дроны!!»

В Турцию направились спецпредставитель США Джеймс Джеффри и постпред при ООН Келли Крафт. Возможно, Фарук Шами имел в виду их, заявляя о европейской делегации. Это не путаница. Репортер находится на передовой. А на окопах «европейской делегацией» запросто могут назвать любых представителей Запада.