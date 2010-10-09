В США неизвестный открыл стрельбу на территории школы и ранил двоих детей

В США в Калифорнии неизвестный открыл стрельбу на территории начальной школы, расположенной к северу от Сан-Диего. Ранены двое детей, в возрасте шесть и семь лет. По данным американских СМИ, дети вышли во время перемены из здания школы.

Злоумышленника задержали двое строителей, оказавшихся рядом с местом происшествия.

О подозреваемом, открывшем огонь по детям, известно, что что ему 41 год и он, возможно, страдает психическим расстройством. У мужчины изъяли канистру с бензином, баллон с пропаном и патроны.