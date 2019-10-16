Выложен прогноз Павла Глобы для главных везунчиков ноября среди знаков зодиака

Козерогам, Водолеям и Ракам суждено стать главными везунчиками третьего осеннего месяца среди представителей зодиакального круга. Это следует из опубликованного в интернете прогноза астролога Павла Глобы.
Козерогам должно повезти на работе. Их может ждать внезапное повышение либо премия от руководства, говорится в гороскопе.
Людям, рожденным под знаком Водолея, улыбнется удача в бизнесе. Также ноябрь – подходящее время для переподготовки и повышения своей квалификации.
У Раков в следующем месяце наладятся взаимоотношения в семье. Также представители знака смогут решить вопросы, которые они откладывали на потом, пишет ресурс nicstyle.ru.