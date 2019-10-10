Прогноз Павла Глобы о присоединении ДНР и ЛНР к России озвучили в интернете

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10 октября 2019, 17:21 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

Астролог Павел Глоба предсказал, что вооруженный конфликт, продолжающийся на территории Донбасса с весны 2014 года, завершится в 2020-м. Об этом говорится в публикации, появившейся в блогосфере.

Как пишет канал «Тайны нет» в «Яндекс. Дзен», согласно прогнозу Глобы, после окончания войны самопровозглашенные ДНР и ЛНР войдут в состав Российской Федерации. При этом Крым по-прежнему останется под контролем Москвы, отмечается в процитированном материале.

Ранее сегодня сообщалось, что в сеть выложили пророчество советского менталиста Вольфа Мессинга, согласно которому в будущем произойдет военный конфликт между РФ и Китаем.