Озвучен гороскоп астролога Павла Глобы для главных везунчиков октября 2019-го

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3 октября 2019, 12:47 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Anatoly Lomokhov / globallookpress.com

Астролог Павел Глоба назвал главных везунчиков октября 2019 года среди знаков зодиака. В данном списке фигурируют Овны, Козероги, Тельцы и Близнецы, говорится в материале, опубликованном в интернете.

Как пишет ресурс nicstyle.ru, согласно прогнозу Глобы, Овны в наступившем месяце смогут побороть старые страхи и решиться на глобальные перемены. Причиной этого станет появление мощного энергетического потока.

У Козерогов в октябре исполнится заветное желание. Астролог советует представителям знака следить за сигналами, которые им посылает Вселенная.

Тельцы получат возможность решить накопившиеся проблемы. Будут преодолены денежные затруднения и налажены семейные отношения.

Близнецов в октябре посетит невероятное количество экстравагантных идей. Павел Глоба рекомендует людям, рожденным под этим знаком, не бояться и смело идти навстречу своей судьбе, отмечается в публикации.