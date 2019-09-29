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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Непознанное 13+

Появился прогноз Павла Глобы для главных счастливчиков 2020 года среди знаков зодиака

, 16:17 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Ekaterina Rozhdestvenskaya / globallookpress.com
фото: Ekaterina Rozhdestvenskaya / globallookpress.com

Люди, рожденные под знаками Овна, Льва и Козерога, станут главными счастливчиками следующего года. Это обещает подготовленный астрологом Павлом Глобой гороскоп, который некоторое время назад опубликовали в сети.

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Овны в 2020-м получат сильную мотивацию на успех, говорится в прогнозе. Произойдет толчок, который подтолкнет на правильную дорогу, ведущую прямиком к исполнению желаний. В начале года представители знака смогут решить накопившиеся финансовые проблемы, с каждым месяцем их благосостояние будет увеличиваться.

Львы получат возможность коренным образом изменить свою жизнь. Следующий год принесет им значительный карьерный рост.

Ждет профессиональный успех в 2020-м и Козерогов. Также вероятны положительные перемены в личной жизни, процитировал Павла Глобу портал udf.by.

 

ДЦ

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