Появился прогноз Павла Глобы для главных счастливчиков 2020 года среди знаков зодиака

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29 сентября 2019, 16:17 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Ekaterina Rozhdestvenskaya / globallookpress.com

Люди, рожденные под знаками Овна, Льва и Козерога, станут главными счастливчиками следующего года. Это обещает подготовленный астрологом Павлом Глобой гороскоп, который некоторое время назад опубликовали в сети.

Овны в 2020-м получат сильную мотивацию на успех, говорится в прогнозе. Произойдет толчок, который подтолкнет на правильную дорогу, ведущую прямиком к исполнению желаний. В начале года представители знака смогут решить накопившиеся финансовые проблемы, с каждым месяцем их благосостояние будет увеличиваться.

Львы получат возможность коренным образом изменить свою жизнь. Следующий год принесет им значительный карьерный рост.

Ждет профессиональный успех в 2020-м и Козерогов. Также вероятны положительные перемены в личной жизни, процитировал Павла Глобу портал udf.by.