Опубликован гороскоп Павла Глобы для знаков, которых ждет удача в середине осени

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19 сентября 2019, 21:16 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Ekaterina Rozhdestvenskaya / globallookpress.com

Людей, которые рождены под знаками Овна, Льва, Весов и Водолея, ждет удача в середине осени 2019 года. Это следует из опубликованного в русскоязычном интернет-сегменте гороскопа астролога Павла Глобы.

Как пишет ресурс belnovosti.by, Глоба пообещал Овнам появление нового увлекательного хобби. Также возможны смена работы и переезд.

Львы в середине текущего времени года могут рассчитывать на щедрые подарки судьбы. Многих представителей знака повысят на работе. Кроме того, должно значительно улучшиться финансовое положение.

Весьма вероятно повышение материального достатка и у Весов. При этом больших усилий им прикладывать не придется.

Одинокие Водолеи смогут встретить вторую половину. Павел Глоба посоветовал представителям знака почаще выбираться из дома, чтобы не упустить свой шанс наладить личную жизнь.