Стал известен прогноз астролога Павла Глобы о сроке окончания войны в Донбассе

Российский астролог Павел Глоба обозначил срок завершения вооруженного конфликта на востоке Украины, который продолжается с весны 2014 года. Об этом рассказывается в материале, появившемся на страницах отечественных сетевых СМИ.

Как отметил Глоба, его прогноз является оптимистичным. Астролог полагает, что боевые действия на территории Донбасса завершатся в 2020 году, пишет интернет-издание Украина.ру.

Ранее в среду Народная милиция ДНР распространила экстренное заявление о гибели военных республики в результате обстрела с позиций одного из украинских националистических формирований. Инцидент произошел в окрестностях города Горловки.