Павел Глоба назвал знаки зодиака, которые столкнутся с трудностями в сентябре

Людям, рожденным под знаками Тельца, Девы и Рыб, суждено столкнуться с трудностями в следующем месяце. Об этом говорится в опубликованном интернет-СМИ гороскопе астролога Павла Глобы.

Тельцам в сентябре предстоит решать сразу несколько задач, что может привести к депрессии у некоторых представителей знака. Глоба советует запастись терпением и подумать над тактикой, которая поможет пережить сложный период.

Девам первый осенний месяц сулит безденежье, поэтому им следует перейти на режим экономии, отказавшись от приобретения ненужных вещей.

Должны возникнуть материальные проблемы и у Рыб. Астролог рекомендует им избегать любых конфликтных ситуаций, сосредоточившись на своей работе, пишет портал belnovosti.by.